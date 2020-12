Tamponamento in A4, un ferito

Un tamponamento tra due veicoli e un mezzo pesante è avvenuto poco dopo le 11 nel tratto tra San Stino di Livenza – Nodo di Portogruaro dell’autostrada A4, in direzione Trieste.

Nell’incidente è rimasta lievemente ferita una persona. Il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico sono sul posto per rimuovere i detriti presenti sulla carreggiata a causa dell’impatto.

Non è stato necessario chiudere il tratto. Il traffico viene fatto defluire sulla corsia di sorpasso. E’ stato chiuso momentaneamente lo svincolo di ingresso a San Stino di Livenza in direzione Trieste per non creare ulteriori code ed è stato riaperto alle 11.30.