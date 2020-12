Tamponamento in autostrada, gravissimo un conducente

Versa in gravissime condizioni un autotrasportatore, cittadino ungherese, che questa notte, poco prima delle 4.30, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Udine, ha tamponato un autoarticolato condotto da un cittadino lituano, che viaggiava a pieno carico. L'impatto tra i due mezzi è stato molto violento.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze e le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine. Sono intervenuti anche i mezzi meccanici di Autovie Venete. L'incidente, infatti, è accaduto in autostrada, lungo la A4, nel tratto compreso tra Udine Sud e Palmanova.

I soccorritori, tutti i coordinati dal Coa di Udine, hanno prestato le prime cure al cittadino ungherese, rimasto incastrato nell'abitacolo del furgone. Poi la corsa in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il cittadino straniero versa in gravi condizioni.

I pompieri hanno dato fattivo supporto al personale sanitario e messo in sicurezza i mezzi. Nessun particolare disagio per la circolazione, visto l'orario. Illeso il conducente dell'autoarticolato lituano.