Tamponamento in tangenziale, un ferito

Incidente poco prima delle 18.30, lungo la tangenziale sud, all'altezza dell'uscita della zona industriale Ziu Zau, a Cargnacco di Pozzuolo del Friuli, poco prima dello svincolo per l'ingresso in autostrada.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture e un uomo è rimasto ferito in maniera seria.

Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; è grave ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Centrale di via Popone per la messa in sicurezza dei mezzi e a fattivo supporto del personale sanitario.