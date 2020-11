Tamponamento lungo la regionale, due feriti

Incidente nel tardo pomeriggio lungo la regionale 353, in comune di Pozzuolo del Friuli. Intorno le 18, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Campoformido-Pozzuolo del Friuli, si sono scontrati tre veicoli, all'altezza dell'intersezione delle vie IV Genova/Cavalleria.

I mezzi, provenienti da Mortegliano e dirette verso Udine - una Bmw Serie 3 condotta da un ragazzo di 23 residente a Martignacco, un autocarro Citroen condotto da un 37enne residente a Udine e un Nissan Pickup condotto da un 39enne residente a San Daniele del Friuli - sono rimasti coinvolti in un tamponamento.

Nell'impatto due conducenti sono rimasti feriti; sono stati soccorsi dal personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e trasferiti all'ospedale di Udine per accertamenti. Sul posto per le operazioni di soccorso, una squadra dei Vigili del Fuoco di Udine.

Lunghe le code, a causa del senso unico alternato, istituito da una pattuglia della Polizia Stradale, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge da parte della Polizia Locale.