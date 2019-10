Tamponamento lungo la regionale, tre feriti

Incidente stradale poco prima delle 15 lungo la regionale 353, al confine tra Pozzuolo del Friuli e Campoformido, in località Basaldella. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della pattuglia della Polizia Locale del Comando Intercomunale di Campoformido - Pozzuolo del Friuli, intervenuti per i rilevi e viabilità, una Fiat Punto condotta da un uomo di 57 anni di Gradisca D'Isonzo, ha tamponato una Lancia Ypsilon condotta una ragazza di 20 anni di Mortegliano.

Sul posto, per il soccorso ai due conducenti e alla passeggera della Lancia Ypsilon, una donna di 57 anni, anche lei di Mortegliano, è intervenuto il personale di un'ambulanza da Udine.

Le tre persone soccorse sono state trasportate per accertamenti all'ospedale di Udine.

Forti rallentamenti al traffico per circa un'ora, dovuti al senso unico alternato attivato per permettere i soccorsi e i rilevi di legge.