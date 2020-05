Tamponamento sullo stradone per Lignano

Incidente nel tardo pomeriggio ad Aprilia Marittima, lungo lo stradone per Lignano, in comune di Latisana. Sette le persone coinvolte, cinque delle quali sono rimaste ferite; tra loro anche un bambino di due anni. Le conseguenze, per fortuna, non sono state serie: tutti hanno riportato una prognosi inferiore ai 10 giorni.

Si tratta di un tamponamento tra una Hyundai Tucson e una Toyota Aygo. Uno dei veicoli circolava con targa prova, per cui saranno eseguiti tutti gli accertamenti del caso. Le persone ferite sono state assistite dal personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova.

Le cause dell'incidente stradale sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Latisana, che si sono occupati dei rilievi e della viabilità.