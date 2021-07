Tamponamento tra cinque mezzi a Montereale Valcellina

I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti questa mattina, intorno alle 10.30, per un tamponamento che ha visto coinvolti cinque veicoli in via San Martino, a Montereale Valcellina. Tra i mezzi interessati due autofurgoni e due auto alimentate a metano e Gpl.

I pompieri hanno collaborato con i sanitari al soccorso dei feriti e, contemporaneamente, messo in sicutezza i veicoli, verificando che non ci fossero perdite di gas dai serbatoi delle auto incidentate. Sul posto è giunto anche l'elicottero sanitario, ma solo per una ragazza è stato necessario il trasporto in ambulanza all'ospedale per accertamenti.

Sul posto la Polizia Stradale di Spilimbergo.