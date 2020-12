Tamponamento tra due auto, 500 finisce nel fossato

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti nel primo pomeriggio, poco dopo le 13.30, all'incrocio tra via San Giovanni e via Bandida, a Fontanafredda, per un incidente fra due auto.

Una Fiat 500 è stata tamponata da una seconda vettura e, nell'impatto, è stata sbalzata fuori dalla sede stradale, arrestandosi nel fossato. I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario per liberare e imbarellare la conducente, rimasta incastrata all'interno dell'utilitaria.

Sul posto l'ambulanza di Sacile, l'automedica di Pordenone e la Polizia Locale di Sacile.