La squadra dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo è intervenuta per un tamponamento tra due auto in via Stazione a San Martino al Tagliamento. Giunta sul posto, assieme ai sanitari di Spilimbergo, ha assistito l'occupante di una Fiat Panda, rimasto ferito, pare in modo non grave, e messo in sicurezza il veicolo. Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi e la viabilità.