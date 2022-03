Tamponamento tra due auto in A28

I Vigili del Fuoco di Sacile e Pordenone, allertati inizialmente da un collega libero dal servizio, sono intervenuti poco dopo le 14.30 per un tamponamento tra due auto, avvenuto lungo la corsia sud dell’autostrada A28, tra l’uscita di Sacile Est e Fontanafredda.

I pompieri, giunti rapidamente sul posto dal distaccamento volontario di Sacile e dalla centrale di Pordenone, in collaborazione con il personale sanitario, sul posto con due ambulanze e l'automedica, hanno prestato le prime cure alle tre persone coinvolte, due delle quali sono state trasportate in pronto soccorso e, poi, si sono fatti carico della messa in sicurezza delle vetture e dello scenario.

Dei rilievi si è fatta carico la Polstrada. Si sono registrati rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, ma non si è resa necessaria la chiusura dell’autostrada.