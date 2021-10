Tamponamento tra due auto lungo l'A28

Incidente nel primo pomeriggio lungo l'autostrada A28, dove due auto, per cause al vaglio della Polizia stradale, si sono tamponate. Nel violento impatto, una delle due si è rovesciata più volte sulla carreggiata.

I Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento, dopo aver messo in sicurezza le vetture, hanno collaborato con il personale sanitario per la stabilizzazione e il trasporto in ambulanza del conducente del mezzo carambolato, rimasto ferito. Sul posto anche l'elisoccorso e il personale di Autovie.