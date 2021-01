I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti alle prime luci dell'alba, intorno alle 7.20, per un tamponamento tra due auto. L'incidente è avvenuto nella zona industriale di Aviano, in via Ellero.

Nell'impatto uno degli occupanti, ferito, è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo. E' stato liberato grazie all'intervento dei pompieri, che poi lo hanno consegnatoo ai sanitari per le cure del caso. Sul posto anche le Forze dell'ordine.