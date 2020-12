Tamponamento tra mezzi in A34, sei feriti

Sei persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale, un tamponamento tra tre mezzi, accaduto poco prima delle 22 di ieri, lungo l'autostrada A34, all'altezza della progressiva chilometrica 8 + 700, in carreggiata Sud, nel territorio di Farra d'Isonzo.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Gorizia, intervenuti immediatamente insieme ai Vigili del Fuoco, il conducente di una Mercedes, che stava facendo rientro a casa dopo il lavoro, un cittadino italiano residente in Friuli Venezia Giulia, ha perso il controllo ed è andato a tamponare con violenza un mezzo che si trovava di fronte, in marcia.

Questa secondo mezzo, a sua volta, ha tamponato una terza vettura. A bordo di questa ultima viaggiavano tre cittadini stranieri, di nazionalità macedone.

Tutte le persone a bordo hanno riportato lesioni. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto diverse ambulanze e ha fatto decollare l'elicottero sanitario proveniente da Campoformido.

I feriti sono stati trasportati in parte all'ospedale di Gorizia, a Monfalcone e a Trieste (in volo); non sono in pericolo di vita.

I tre macedoni sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati denunciati. Il conducente alla guida della Mercedes è risultato invece positivo all'alcol test. A supporto il personale di Autovie Venete e i mezzi meccanici, coordinati dal Coa di Udine.