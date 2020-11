Tamponamento tra mezzi pesanti, chiuso un tratto della A4

Incidente tra mezzi pesanti lungo il tratto autostradale della A4 Nodo di Portogruaro – San Stino di Livenza e allacciamento A4/28, in direzione Venezia.

L'incidente ha provocato la chiusura del tratto per consentire le operazioni di soccorso.

L'incidente, avvenuto poco dopo le 15.30, ha coinvolto due mezzi pesanti. Nello schianto uno dei due autoarticolati ha perso il carico di travi di legno. Non si segnalano feriti. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici. Il traffico al momento (ore 16) risulta bloccato nel tratto.

Per chi proviene da Trieste è stata istituita l’uscita obbligatoria Portogruaro. Chi proviene da Conegliano e sta percorrendo la A28 non può immettersi in A4 in direzione Venezia.