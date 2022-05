Tamponamento tra mezzi pesanti, un morto in A4

Ancora un incidente mortale in A4, nel tratto tra San Stino di Livenza e Nodo di Portogruaro in direzione Trieste.

Intorno alle 15, si è registrato un violento tamponamento tra due mezzi pesanti. Uno dei due conducenti, un autotrasportatore sloveno, è deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate. L’uomo era rimasto incastrato nell’abitacolo, ma a nulla sono valsi gli sforzi del personale sanitario, sul posto anche con l’elisoccorso.

Intervenuti anche la Polizia stradale, i Vigili del fuoco, il personale di Autovie e i mezzi di soccorso meccanico.

Il tratto è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso. Istituita l'uscita obbligatoria a San Stino per chi proviene da Venezia e chiuso l'ingresso al casello per chi è diretto a Trieste.

Nella direzione opposta, verso Venezia, come da previsioni, il traffico risulta particolarmente intenso. Tanti gli autoarticolati che stanno provenendo dal Centro Est Europa diretti verso il Nord Italia dopo i due giorni di stop alla circolazione per le festività in Slovenia.