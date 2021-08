Tamponamento tra vetture a Zugliano

Incidente stradale nel primo pomeriggio sulla SR353, all'atezza del comune di Pozzuolo del Friuli, a Zugliano, all'altezza del bar "Montecarlo". Alle 14.40 circa, una Hyundai Tucson e una Volkswagen Golf, entrambe dirette verso Udine, si sono scontrate in prossimità dell'attraversamento pedonale. La prima vettura era condotta da un 64enne di Pagnacco, la seconda da un giovane di 22 anni residente a Gemona del Friuli.

Il sinistro non ha fortunatamente provocato feriti, ma solo danni ai due mezzi coinvolti. Sul posto, per i rilevi, è sopraggiunta una pattuglia della Polizia Locale del Comando intercomunale di Campoformido - Pozzuolo del Friuli, coadiuvata da una squadra di volontari della Protezione Civile di Pozzuolo del Friuli in transito, che ha fornito supporto per l'istituzione di un senso unico alternato della circolazione stradale fino al termine dei rilievi.