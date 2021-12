Tamponato un mezzo dell’Enpa, ferita una volontaria

Un incidente ha danneggiato, nelle ultime ore, un furgoncino dell’Enpa, l'Ente nazionale protezione animali di Udine, tamponato nella sua parte posteriore da un altro veicolo.

A bordo del mezzo erano presenti due volontarie, di cui una è finita al pronto soccorso a seguito del 'colpo di frusta' subito. Fortunatamente in quel momento il furgoncino non trasportava alcun animale.

“Chi ci ha rimesso di più – spiegano dall'associazione - è l’indispensabile furgone”. Per questo l'Enpa ha lanciato una raccolta fondi urgente per poter raccogliere una somma sufficiente ad acquistare un nuovo veicolo, anche di seconda mano. La copertura assicurativa dei danni, infatti, non sarà sufficiente a garantire il recupero del mezzo incidentato.

“Cerchiamo uno sponsor oppure ci potete aiutare facendo un versamento sul nostro c/c bancario codice IBAN IT10L0863112300000000828602 presso la BancaTer, filiale di Via Gorghi a Udine con la causale nuovo furgone".