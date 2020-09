Tamponi al Malignani di Cervignano, spunta un altro positivo

E’ emerso un altro caso di positività al Malignani di Cervignano. Sono appena arrivati i risultati dei tamponi disposti su 11 allievi e due docenti dell’Istituto della Bassa friulana, entrati in contatto con la studentessa risultata positiva al Covid-19, dopo che aveva frequentato una lezione dei corsi di recupero, ripartiti la scorsa settimana in presenza.

A darne conferma, in diretta a Telefriuli, il dirigente scolastico Oliviero Barbieri: “Purtroppo anche uno dei compagni è risultato positivo. Cosa non ha funzionato? Difficile dirlo. Bisognerebbe capire se il contagio è avvenuto a scuola... Non è escluso, infatti, che lo studente possa aver contratto il Coronavirus anche in un altro contesto”.

“Cercheremo di capire se qualcosa vada messo a punto, ma abbiamo rispettato tutte le prescrizioni. Essendo ripartiti solo i corsi di recupero e potenziamento, quindi con gruppi più piccoli rispetto alla normale classe, i banchi sono distanziati di due metri tra loro e la cattedra è a tre metri dalla prima fila. Inoltre, tutti hanno correttamente eseguito la pulizia delle mani”, prosegue il dirigente.

“Per ora proseguiremo con i corsi di recupero online per il plesso di via Ramazzotti, dove è in corso la sanificazione, mentre gli altri potranno continuare con le lezioni in presenza”, conclude Barbieri.