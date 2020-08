Tamponi in corso ai 463 ospiti dell’ex Cavarzerani

Atteso per domani l’esito dei tamponi per i 463 migranti ospiti dell’ex caserma Cavarzerani di Udine che, a seguito di alcuni casi di positività, è stata dichiarata 'zona rossa', con presidio 24 ore su 24 del perimetro per impedire entrate e uscite.

“Tra oggi e domani mattina”, conferma il sindaco Pietro Fontanini, “si completeranno i test su tutti gli ospiti. La mia ordinanza del 14 agosto, infatti, scade alla mezzanotte di domani (martedì 25 agosto, ndr). Io spero che gli esami diano esito negativo, in modo che si possa progressivamente iniziare a svuotare la struttura. In città, infatti, complice la ripresa della rotta balcanica, stiamo accogliendo troppi migranti. Spero che le nostre frontiere siano più sorvegliate, ma in ogni caso Udine deve essere sollevata da questa pressione”.

“Se ci saranno ulteriori positività", prosegue Fontanini, "saremo costretti a prolungare la quarantena. Ma non possiamo immaginare di proseguire a lungo in questo modo. La Prefettura di Udine ci ha chiesto un aiuto. Noi abbiamo ipotizzato di suddividere gli ospiti in almeno quattro gruppi, da un centinaio di persone, per uscire quanto prima da questa situazione”.