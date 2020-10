Tamponi negativi alla Cavarzerani, stop alla zona rossa

Dalla mezzanotte di oggi, i circa 200 migranti ospitati all'interno dell'ex caserma Cavarzerani di Udine potranno finalmente uscire. A poche ore dalla scadenza dell'ordinanza contingente e urgente, firmata e più volte prorogata dal sindaco Pietro Fontanini, sono arrivati gli esiti dei test che scongiurano la presenza del Covid-19 dentro il centro di accoglienza di via Cividale.

Un sospiro di sollievo per gli stranieri isolati dal 5 ottobre, dopo i 35 contagi che via via erano emersi durante le settimane seguenti e i tamponi di controllo successivi.

A comunicare a Telefriuli la notizia è stato l'assessore alla Sicurezza, Alessandro Ciani, che ha rivolto un pensiero di gratitudine nei confronti delle forze dell'ordine che hanno presidiato a lungo il perimetro della struttura, garantendo l'ordine e scongiurando il pericolo di eventuali fughe.