Tamponi negativi alla primaria di Flaibano

Buone notizie da Flaibano dove, dopo un caso di positività al Covid-19 riscontrato in un'alunna delle scuole elementari, erano stati eseguiti i tamponi ai suoi vicini di banco. Si tratta di quattro bimbi che sono risultati negativi al tampone. Tutti, quindi, possono tornare a scuola.

A comunicarlo a Telefriuli, è lo stesso sindaco, Alessandro Pandolfo, che, insieme alla sua giunta, ha seguito da vicino la vicenda, insieme alla Dirigenza Scolastica e al Dipartimento di Prevenzione. Dopo il caso di positività, era stata disposta la sanificazione non solo della scuola ma anche dello scuolabus, in via precauzionale.