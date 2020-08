Tamponi tutti negativi alla Cavarzerani

Sono tutti negativi i tamponi eseguiti sui 463 ospiti dell’ex caserma Cavarzerani che, dal 25 luglio, era stata dichiarata ‘zona rossa’ con ordinanza del sindaco Pietro Fontanini.

Il provvedimento era poi stato prorogato, fino alla mezzanotte di ieri, in seguito ai nuovi casi di positività che erano stati individuati a inizio mese e che, lunedì 3 agosto, avevano provocato disordini tra i migranti; altri quattro casi di Covid a ridosso di Ferragosto avevano portato ad allungare ulteriormente la quarantena degli ospiti, con divieto di ingresso e uscita dalla struttura, presidiata 24 ore su 24 da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale, Protezione civile e, dal 7 agosto, anche dall'Esercito.

È ufficialmente finita, quindi, la quarantena dei richiedenti asilo accolti nella struttura di via Cividale. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, ora, è quello d'iniziare progressivamente a svuotare l’ex caserma.

“In città, complice la ripresa della rotta balcanica, stiamo accogliendo troppi migranti. Spero che le nostre frontiere siano più sorvegliate, ma in ogni caso Udine deve essere sollevata da questa pressione”, ha detto Fontanini.

Il sindaco, oltre ad avere chiesto al Governo e, in particolare, al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, una maggiore attenzione per il Fvg attraverso un più serrato presidio dei confini, è in costante contatto con la Prefettura per avviare il trasferimento di una quota consistente di migranti verso strutture di altri comuni o di altre regioni.