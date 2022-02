Tangentopoli, come nacque la valanga

Lunedì 17 febbraio 1992, a Milano il dirigente d’azienda e noto esponente milanese del Partito Socialista Mario Chiesa viene arrestato in flagranza di reato mentre incassa nel suo ufficio una tangente di 7 milioni di lire. È questo l’innesco dell’inchiesta giudiziaria “Mani pulite” che apre la fase storico di Tangentopoli.

E a guidare la squadra di carabinieri che opera quel primo arresto eccellente è un friulano, l’allora 36enne capitano Roberto Zuliani. “Di quei giorni ho molte immagini nella mente – commenta oggi che dopo la pensione è rientrato nella sua Mortegliano, dove ha assunto l’impegno di sin - daco – ma più viva di tutte è la voglia di sapere della gente su cosa si nasconde - va in determinati ambienti della politica. Fino a quel momento, la corruzione era oggetto di un chiacchiericcio diffuso, ma mai una indagine giu - diziaria aveva ancora tolto il velo su una situazione conclamata”.

Il detonatore fu paradossalmente semplice: la denuncia di un imprenditore cui era stata chiesta una tangente. “Nessuno all’inizio sapeva poteva ci avrebbe portato – continua Zuliani -, pensavamo al massimo a un po’ di clamore nell’ambiente milanese. E invece…”. L’impegno con il pool milanese di Mani Pulite dell’ufficiale friulano dura fino alla fine di quel 1992, quando a dicembre scatta l’informazione di garanzia per il leader del Psi Bettino Craxi.

Come si può spiegare quella ‘rivoluzione’ a un trentenne di oggi? “Dobbiamo dirgli semplicemente che ci sono momenti in cui la politica esce dai suoi binari, deviando in comportamenti illeciti e immorali – risponde Zuliani -. Comportamenti che sono totalmente da combattere perché il politico deve guardare l’interesse del Paese e non quello personale o di un gruppo circoscritto. La politica è fatta di solidarietà, onestà, generosità, deve dare e non chiedere”.

Dopo l’espiazione della pena, è giusto che i condannati per Tangentopoli possano reinserissi nella società, ma quei fatti non vanno mai dimenticati.

"Quel 17 febbraio del 1992 aprimmo una porta, ma al suo interno non fu guardato con intensità sufficiente – conclude – si è tornati alla politica del compromesso ed è questa che deve cambiare”.