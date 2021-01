Tanta neve in montagna, chiuse quattro strade

Dopo il passaggio di un fronte atlantico nella serata di sabato, sulla regione permarrà una circolazione depressionaria con deboli correnti da sud-ovest in quota in genere meno umide. Sono attualmente in corso nevicate abbondanti sulla fascia alpina e prealpina localmente fino a 350-400 metri di quota.

EVOLUZIONE. Per la giornata odierna, sabato 2 gennaio: precipitazioni in genere abbondanti, localmente temporalesche su pianura e costa, anche intense sui monti, dove nevicherà oltre i 500 metri circa sulle Alpi, 800 sulle Prealpi ma a quote localmente inferiori specie nelle vallate più interne. Soffierà Bora moderata in pianura, a tratti sostenuta sulla costa con temporanee fasi di vento da sud-est.

Per la giornata di domani, domenica 3 gennaio: di notte e di mattina residue precipitazioni in genere moderate con neve oltre i 600 metri sulle Alpi, 900 metri sulle Prealpi. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno a cessare.

Alla luce delle previsioni, la Protezione civile regionale ha prorogato fino alle 14 di lunedì 4 gennaio l'allerta meteo arancione in montagna per l'alto rischio di valanghe.

VIABILITA’. A causa delle abbondanti nevicate in corso sono state chiuse al traffico per pericolo valanghe la regionale 73 Del Lumiei, la regionale 76 della Val Raccolana dal km 5, la regionale Della Val Pontaiba dal km 7+900 e la regionale 23 Della Val D'Incaroio dal km 12; risulta pertanto isolata la frazione di Sella Nevea (Chiusaforte).

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Situazione sotto controllo, i principali fiumi sono sotto il livello di guardia.

VOLONTARIATO. Dalla mattinata stanno operando 50 volontari di 15 Comuni per interventi di spargimento sale, sgombero neve e monitoraggio del territorio per le nevicate in corso.

"Stiamo valutando tutte le opzioni per verificare quali strumenti e capitoli di bilancio possano essere utilizzati per sostenere i Comuni alle prese con l'eccezionale nevicata di queste ore, che siano risorse di Protezione civile o delle Autonomie locali". Lo rendono noto il vicegovernatore con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi e l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ribadiscono l'impegno a reperire, nelle prossime ore, le risorse per sostenere gli Enti locali in questa fase di eccezionalità atmosferica.

"Siamo pronti a intervenire - rassicurano Riccardi e Roberti -: gli oneri non possono rimanere a carico del solo bilancio comunale". La preoccupazione degli Enti locali non riguarda, infatti, l'attuazione degli interventi quanto le risorse per coprire l'eccezionalità del momento.

"Attraverso la sala operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, abbiamo inviato un messaggio ai gruppi comunali e alle associazioni di volontariato di Protezione civile con l'obiettivo di recuperare i volontari per essere d'aiuto ai territori che si trovano ad affrontare la copiosa nevicata di queste ore. Siamo a disposizione dei Comuni montani che manifesteranno la necessità di poter avere un rinforzo nelle attività di spalatura e fresatura neve". Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, sottolineando come "ci metteremo a disposizione dei sindaci che richiederanno un supporto per attività di spalatura neve dai marciapiedi, dai cassonetti dei rifiuti o per liberare l'accesso agli edifici pubblici".

"Naturalmente - aggiunge Riccardi - i volontari saranno attivi da domani o, comunque, da quando la nevicata sarà terminata; quando cioè le condizioni meteo permetteranno di mettere in campo gli uomini".

“Alle situazioni di emergenza bisogna dare risposte tempestive, soprattutto in casi gravi che coinvolgono soggetti fragili e che necessitano quindi la massima attenzione”. Lo puntualizza il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo. “Le ultime nevicate hanno fatto emergere la mancanza di un piano complessivo che permetta di intervenire in maniera puntuale per evitare l'isolamento della popolazione, soprattutto quella affetta da patologie, anziana o con disabilità che non può fronteggiare da sola le emergenze e ha bisogno di aiuto”.

“È necessario far sì che una nevicata di 50 cm non metta in crisi un'intera fascia di popolazione se non si interviene in maniera adeguata e programmata” aggiunge l'esponente M5S, facendo riferimento ai casi, avvenuti in questi giorni, di persone isolate, strade bloccate e interi abitati irraggiungibili. “Intervenire per sgomberare le strade principali non è sufficiente a evitare l'isolamento di alcune aree”.

“Per questo chiediamo alla Regione di intervenire, in modo da creare un percorso chiaro e definito per chi ne ha bisogno, coinvolgendo la Protezione Civile e i servizi sociali. Anche per queste ragioni – conclude Sergo – continuiamo a sollecitare i Comuni affinché predispongano i Progetti utili alla collettività cui devono aderire i percettori di Reddito di Cittadinanza, che potrebbero rappresentare un valido supporto per la creazione di questa rete. A volte basta una telefonata per fare sentire la presenza delle istituzioni”.