Tante lamentele dei vicini, stop per dieci giorni al locale

E' stato notificato ieri al titolare dell'attività il provvedimento del Questore di Gorizia che ha disposto, per motivi di ordine e sicurezza, la sospensione per dieci giorni del Tiffany American Club di Pieris di San Canzian d’Isonzo. La misura è stata imposta in quanto il locale è stato teatro, recentemente, di vari episodi che hanno turbato la quitete pubblica, segnalati da numerose lamentele dai cittadini residenti nella zona di largo Garibaldi.

Questo provvedimento, frutto di una strategia più attenta alle dinamiche sociali del territorio, s'inserisce nel contesto della capillare azione di prevenzione e controllo del territorio pianificata dalla Questura isontina.