Tanti incendi di sterpaglie a Pasquetta

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando Centrale di Udine e dei Distaccamento nelle ultime 24 ore per domare incendi di sterpaglie, causati dalle condizioni meteo caratterizzate da siccità e da presenza di vento. Uno di questi si è sviluppato a Fontanabona di Pagnacco, intorno alle 20.30 di ieri: era piuttosto esteso e ha richiesta l'intervento di due mezzi provenienti dal Comando di via Popone.

A Branco di Tavagnacco, sul viadotto del Cormor, lungo l'autostrada A4, altro incendio di sterpaglie, nel pomeriggio. Terzo incendio sterpaglie, infine, a Udine, in via Pradolin detto "Goffredo". In nessuno dei tre casi sono rimaste coinvolte abitazioni o persone.

I pompieri sono intervenuti nelle ultime ore anche per caduta alberi e per caduta di elementi dai tetti: lungo la strada provinciale 38 che da Nimis porta nel comune di Taipana, poco prima delle 20 di ieri, un albero è caduto sulla sede stradale. A Faedis sono invece intervenuti per caduta di tegole da un tetto.