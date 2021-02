Tanto fumo in casa, ma non è solo colpa dell'incendio

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campoformido sono intervenuti a seguito di un principio d'incendio causato, con ogni probabilità, da un corto circuito all'interno di un'abitazione di un paese del Friuli Collinare.

Intervenuti subito anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area interessata dalle fiamme. Il rogo ha causato l'annerimento di una parete nel vano della caldaia. Nessuna persona è rimasta ferita.

I militari dell'Arma, però, hanno trovato anche quattro piante di Cannabis Indica, dell'altezza di circa un metro. È scattata allora la perquisizione personale e domiciliare. Sono stati scoperti 17 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, oltre a tutto il necessario per allestire una piccola serra per la coltivazione. L'uomo è stato quindi denunciato per produzione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.