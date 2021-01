Tanto fumo, incendio in un'abitazione

Un vasto incendio ha danneggiato gravemente un'abitazione di Monfalcone nel primo pomeriggio. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno chiamato il 112 segnalando molto fumo uscire dal camino.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco si sono resi conto che stava andando a fuoco l'intera casa, sia le stanze al pianterreno sia gli ambienti del primo piano. Il proprietario, molto scosso, per fortuna non è rimasto intossicato. Adesso si sta cercando per lui una sistemazione. La casa, infatti, è inagibile. Si tratta di una villetta singola che sorge in via Giorgione.

I pompieri, intervenuti con un'autobotte dal Distaccamento di Monfalcone e un'autoscala dalla Sede centrale di Gorizia, insieme al funzionario, hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'abitazione.

Sono state scollegate le utenze. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Potrebbero essere di natura elettrica. Paiono comunque accidentali.