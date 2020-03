Tarcento, frontale sul ponte di Molinis

Incidente frontale poco dopo le 16, sul ponte sul Torre, a Molinis di Tarcento. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, due vetture si sono scontrate. Due persone sarebbero rimaste ferite in maniera lieve. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro.

Il passaggio è stato chiuso al traffico, transennato, perché una delle vetture, nell'impatto, ha abbattuto una parte della spalletta in cemento del ponte. Interverranno gli operatori del Comune di Tarcento per delimitare l'area pericolante. Solo dopo il ponte sarà riaperto al traffico, in sicurezza.

Su questo passaggio, normalmente, ormai da diversi anni, si può transitare solo a senso unico alternato, vista la limitata larghezza della carreggiata.