Tarcento, malore fatale in classe

Tragedia questa mattina nelle scuola media di Tarcento dove uno storico insegnante dell'Istituto comprensivo, Paolo Batello, si è accasciato in aula, colto da un malore fatale, ed è morto. Probabilmente è stato vittima di un infarto.

I giovani allievi stavano per entrare in aula ma sono stati bloccati in corridoio dal personale non docente. Hanno appreso della morte del loro insegnante subito dopo, per l'arrivo dell'ambulanza inviata dalla Sores di Palmanova a sirene spiegate, e dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli. Sconvolti i colleghi e la dirigenza scolastica.

Batello, classe 1959, di Gemona del Friuli, era un apprezzatissimo docente. "Siamo vicini alla sua famiglia in questo gravissimo momento di lutto - ha detto il sindaco di Tarcento, Mauro Steccati, a Telefriuli -; siamo vicino a tutto il personale della scuola e ai giovani studenti".