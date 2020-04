Tarcento, nel bar chiuso tre clienti e il titolare, tutti multati

Il titolare di un bar di Tarcento e tre suoi clienti sono stati sanzionati amministrativamente perché trovati all'interno del locale dai Carabinieri. I militari dell'Arma della Compagnia di Cividale del Friuli hanno notato movimenti sospetti all'esterno del pubblico esercizio durante i normali controlli anti Covid-19 eseguiti sul territorio.

Sono entrati nel bar e hanno trovato alcuni avventori insieme al titolare. A quel punto è scattata la multa prevista dal decreto per il contenimento del Coronavirus. È scattata anche la segnalazione al Prefetto per la sospensione dell'attività, per un periodo che va da 5 giorni a un mese.