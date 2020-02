Tarvisio, arrestati tre latitanti

Il personale della IV Zona della Polizia Frontiera di Udine – Settore di Tarvisio, nei giorni scorsi ha arrestato tre latitanti che stavano entrando in Italia. Nel primo caso, gli agenti hanno notato un furgone bianco di grandi dimensioni, fermato e poi controllato al casello autostradale di Tarvisio Nord. A bordo un cittadino rumeno 51enne destinatario di un ordine di carcerazione: era stato condannato a due anni per furto in abitazione. I poliziotti l’hanno quindi accompagnato in carcere a Udine.

Eseguito anche un mandato di arresto europeo disposto dal Tribunale di Roma per una cittadina di origine croata; la donna aveva accumulato 27 condanne definitive per reati che vanno dall’evasione a numerosi furti aggravati, passando per l’uso e il prelievo di contanti con carte di credito rubate, per un totale di 18 anni e cinque mesi di reclusione, oltre a 7.647 euro di multa. Arrestata dagli agenti della Polizia di Frontiera, è stata condotta in carcere a Trieste.

Stesso destino per un cittadino cileno, arrestato nella giornata di ieri, in esecuzione di un altro mandato di arresto europeo. Lo straniero è stato consegnato dalle autorità austriache per essere sottoposto alla misura restrittiva della custodia cautelare in carcere.