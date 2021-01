Tarvisio, asilo nido minacciato dalla neve

L'abbondante nevicata dei giorni scorsi ha fatto scattare, nel primo pomeriggio, un allarme sicurezza per l'asilo nido di Tarvisio. Sul tetto di un edificio adiacente alla struttura, infatti, c'è un importante carico di neve e si è temuto che una falda potesse essere a rischio crollo, interessando il vicino asilo.

Inizialmente, quindi, si era ipotizzato di dover evacuare la struttura per problematiche di staticità, ma la misura prudenziale non si è rivelata necessaria. Sul posto stanno operando la Protezione civile e i tecnici della stazione del Soccorso alpino di Cave del Predil, che stanno provvedendo alla rimozione dell'accumulo nevoso per la messa in sicurezza.