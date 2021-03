Alle 15.30 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tarvisio è intervenuta per l’incendio di un capanno adibito a deposito. L’intervento dei pompieri ha evitato la propagazione delle fiamme dal capanno all’adiacente abitazione, parzialmente costruita in legno. Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone.