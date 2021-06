Tarvisio, incidente lungo la Pontebbana

Incidente intorno alle 13 lungo la statale 13 Pontebbana, in via Principe di Piemonte, nel centro di Tarvisio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per rilievi e viabilità, un uomo del posto, che stava conducendo una moto Buell, ha perso il controllo della due ruote ed è andato a scontrarsi contro una Peugeot, condotta da un cittadino austriaco, che stava sopraggiungendo dall'opposta direzione di marcia e aveva appena iniziato una manovra per posteggiare a lato strada.

Nell'impatto, ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tolmezzo con una sospetta frattura a una gamba.

Illesi il conducente della vettura e il passeggero. Le condizioni del motociclista non sarebbero gravi. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sul posto il personale dell'Anas per il ripristino della viabilità.