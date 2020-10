Tarvisio, salgono a 25 i positivi

Salgono a 25 i casi di Covid-19 nel Comune di Tarvisio. A darne notizia è il sindaco, Renzo Zanette, che monitora la situazione in stretto contatto con il Dipartimento di prevenzione. "Ieri l'Azienda sanitaria mi ha segnalato la presenza di cinque nuove positività. Tre persone risultate positive al tampone sono familiari di un caso riscontrato fuori comune. Due sono collegate, invece, a casi di positività riscontrati nel nostro territorio. Sono state prese in carico dal Servizio Sanitario e sono già in isolamento presso il proprio domicilio. Il totale dei casi positivi nel comune sale a 25, dei quali tre ospedalizzati. Auguro una pronta guarigione a tutti e rinnovo l'invito a rispettare tutte le norme anti-contagio", conclude il Sindaco.