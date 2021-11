Tarvisio, serve da bere alcolici a minorenni: locale chiuso per 14 giorni

Ieri mattina, venerdì 5 novembre, personale della Questura di Udine, in collaborazione e su segnalazione della Compagnia Carabinieri di Tarvisio, ha notificato al titolare di un bar della zona la sospensione di tutte le attività, per 14 giorni, ai sensi e nel rispetto dell’art, 100 del Tulps (testo unico di pubblica sicurezza).



La misura sospensiva e’ stata adottata dal Questore di Udine, dopo che i Carabinieri avevano accertato il consumo di sostanze alcoliche da parte di alcuni avventori minorenni.



Pochi giorni fa, quattro ragazzini, tra i quali dei quattordicenni, hanno trascorso una serata all’interno del locale, consumando bevande alcoliche e superalcoliche, al termine della quale si era reso necessario il ricovero ospedaliero di una di loro per intossicazione da alcool.



Il Questore di Udine, valutata la gravità dei fatti, l’età dei coinvolti, la vicinanza del luogo ad istituti di formazione frequentati da numerosi minorenni, ha emesso un provvedimento urgente di chiusura, a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, disponendo per il futuro ulteriori attività di controllo.