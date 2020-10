Tarvisio, sette nuovi casi di Covid-19

Sette nuovi casi di Covid-19 oggi a Tarvisio. A darne notizia è il sindaco Renzo Zanette. "Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria mi ha segnalato i risultati dei tamponi eseguiti. Due persone risultate positive sono dipendenti comunali, una terza è parente di una delle persone risultate già positive. Altri quattro casi sono tutti collegati (familiari e amici) a un contagio emerso in un altro comune. Sono stati tutti presi in carico dal Servizio Sanitario e sono già in isolamento presso il proprio domicilio".

"Il totale dei casi nel comune sale a 18, dei quali quattro ospedalizzati. Auguro una pronta guarigione a tutti e, ai cittadini, rinnovo l'invito a mantenere la distanza, a usare sempre la mascherina e a igienizzare spesso le mani", conclude Zanette.