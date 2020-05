Tarvisio, tre arresti su mandato europeo

Nel corso della settimana, il Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio ha arrestato, assicurando alla giustizia italiana, tre cittadini con ordine di esecuzione emesso a seguito di procedura di riconoscimento di sentenza straniera. Questo strumento di cooperazione tra le forze di polizia, guidato dal Servizio centrale di cooperazione, ha permesso di assicurare alla giustizia italiana i tre arrestati.

Il primo, cittadino italiano, lunedì è stato fermato dagli operatori e consegnato dalla polizia austriaca in base alla procedura di estradizione. L’arrestato dovrà scontare la pena detentiva di tre anni e sei mesi inflitta con sentenza del tribunale austriaco per i reati, in concorso con altri, di numerosi furti con scasso in appartamento e soppressione di documenti per detenzione e licenza porto d’armi.

Ieri è stata data esecuzione al mandato di arresto per un cittadino rumeno, condannato dalla Corte di appello di Trieste a seguito di un cumulo di reati che vanno dalla ricettazione alle lesioni personali per un totale di due anni e due mesi di reclusione e 800 euro di multa. Resosi irreperibile sul territorio nazionale era stato arrestato dalle autorità austriache. Il terzo arresto è stato disposto dalla Corte d'Appello di Napoli, per reati di ricettazione e uso di atto falso commessi in Austria.