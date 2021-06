Tavolate in zona bianca, Governo e Regioni verso la soluzione del 'rebus commensali'

Pare vicina la soluzione del rebus commensali. Il limite di persone che possono sedersi assieme a tavola nei locali nelle ultime ore è stato al centro di un giallo, con il Ministero della Salute che sottolineava come il tetto massimo di quattro commensali fosse ancora in vigore anche in zona bianca e le Regioni - sostenute dal Ministro Gelmini - che invocavano un'interpretazione meno restrittiva, almeno per i territori nella fascia di rischio più bassa.

Oggi il confrontro tra Governo e Regioni sarà chiamato anche a dirimere questo nodo, non di poco conto per i ristoratori e per chi intende organizzare pranzi o cene in occasione di cerimonie.

A quanto si apprende, sarebbe stata trovata la convergenza sulla proposta della Conferenza delle Regioni, ovvero far cadere subito i limiti all'aperto ed estendere - in via temporanea per due settimane per poi essere più gradualmente abolito - il tetto massimo al chiuso da quattro a sei/otto persone per tavolo.

Il presidente Massimiliano Fedriga avrebbe inoltre rilanciato sull'opportunità di valutare l'abolizione di limiti all'aperto anche per le zone gialle e, a tal proposito, si sarebbe impegnato a coinvolgere il tavolo tecnico nazionale.

"La zona bianca è un 'premio', non avrebbe avuto senso mantenere le stesse regole previste per la zona gialla. Torniamo alla normalità", è il commento del Ministro Mariastella Gelmini, che annuncia una risoluzione positiva del confronto.

Secondo quanto si apprende, all'esito del confronto con le Regioni, il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe emanare domani un'ordinanza per definire le regole per la ristorazione e l'intesa dovrebbe portare a fissare il limite di sei persone per ciascun tavolo al chiuso.

Tra i temi all'ordine del giorno, poi, l'eventuale apertura delle discoteche (il Cts sta esaminando i protocolli proposti) e il settore del wedding, per il quale si spera possano esserci deroghe.