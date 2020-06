Tavolo in discoteca a nome 'Centro stupri', sconcerto per l'iniziativa di sette giovani friulani

Sarà certamente un compleanno da ricordare, e non solo per il festeggiato, quello celebrato da un gruppo di sette ragazzi poco più che maggiorenni in una conosciutissima e sempre molto frequentata discoteca di Lignano Sabbiadoro.

Un gruppo di amici di Udine e San Daniele ha prenotato un tavolo a nome 'Centro Stupri' e la cosa non deve essere sembrata poi così disdicevole a chi non ha obiettato e ha riportato il nome indicato sul libro delle prenotazioni. Il gruppo si è quindi presentato, sabato sera, e come si fa nelle occasioni più goliardiche ha posato sorridente con la targhetta posta sul tavolo: 'Centro Stupri'.

Peccato che di goliardico lo slogan scelto dai ragazzi abbia ben poco, tanto che la cosa non è passata inosservata ad altri avventori e il locale è dovuto correre ai ripari sostituendo il cartellino sul tavolo.

I video, le foto della serata, alcuni post pubblicati sui canali social dal gruppo di amici, conditi da commenti scritti di loro pugno inneggianti allo stupro (“La parte divertente è proprio lo stupro, vuoi mettere quanto è divertente”), violenti, misogini e di stampo razzista (“La parola negro è molto raffinata e ricorda bei tempi"; "Riapriamo i lager?”), hanno fatto il giro del Web, approdando sulle pagine di cronaca dei quotidiani di tutto il Paese, dopo che Selvaggia Lucarelli, sul sito https://www.tpi.it/, ha denunciato l'accaduto con tanto di foto e dichiarazioni dei protagonisti e di uno dei genitori.

Nei guai è finito un gruppo di giovanissimi 'insospettabili', ragazzi che, come commenta sui social chi li conosce bene, mai avrebbero potuto compiere nefandezze di questo tipo. Eppure, il cattivo gusto di organizzare una festa con un nome tanto disgustoso quanto odioso lo hanno avuto. E non una volta. Pochi giorni prima, il gruppetto si era ritrovato nel ristorante del padre di uno di loro, a San Daniele: tutti e sette con indosso una t-shirt fresca di stampa con la scritta 'Centro Stupri'.

Se a distanza di un paio di giorni la notizia non fosse trapelata e arrivata alla stampa, la 'goliardata' sarebbe passata in cavalleria. Le condivisioni sui social, invece, corrono veloci e le risate di quella sera si sono spente nella vergogna. I ragazzi, pentiti, hanno fatto ammenda pubblicamente per quelle scritte oscene, i pensieri volgari e violenti: “Non ci sono giustificazioni. Chiediamo scusa a tutti quelli che si sono sentiti offesi”.

Scuse che potrebbero non bastare ai sette rampolli, poiché in mattinata si è appreso che la Questura di Udine sta valutando le posizioni dei giovani per l’ipotesi di reato di istigazione allo stupro. L’indagine interessa anche il gestore del locale di Lignano che rischia un provvedimento amministrativo.

Le reazioni

Parla di 'apologia dello stupro' Cinzia Del Torre, consigliera comunale di Udine, che scrive anche a nome anche di tutta la Conferenza delle Donne Democratiche del Fvg, commentando la vicenda.

"Non è una ragazzata, sono giovani, ma adulti - scrive Del Torre -! Hanno la patente di guida e ed il diritto di voto. Quello che hanno fatto è molto grave. Questi uomini non capiranno mai la gravità dell’errore finché non saranno chiamati a risponderne giuridicamente e mediaticamente. I loro volti e i nomi vanno pubblicati da tutti i media. Del resto loro stessi hanno pubblicato, sui social, la propria immagine mentre indossano quella schifosa maglietta. Non hanno alcun diritto alla riservatezza, che spetta invece alle vittime di violenza. Le ragazze che li incontreranno, d’ora in poi, devono poter conoscere i loro volti per stare loro lontano. Personalmente sto valutando di presentare una denuncia per apologia di reato, ma sarebbe importante farlo insieme ad altre donne e associazioni femminili o centri anti-violenza. Di fronte a simili fatti serve una mobilitazione collettiva, è infatti assurdo che un gruppetto di ragazzi, con magliette che inneggiano allo stupro, abbia potuto circolare liberamente da San Daniele fino a Lignano, senza che nessuno mai li fermasse, né un genitore, né un amico, né un ristoratore o un gestore di locale pubblico".