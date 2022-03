Televisore a fuoco in una casa a Camino al Tagliamento

Un incendio è scoppiato poco dopo le 17.30 in un'abitazione di Camino al Tagliamento, al piano terreno. Sul posto si è recata una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo, con il supporto della squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento.



Arrivati sul posto i Vigili del fuoco sono entrati nell’alloggio, già invaso dal fumo, e hanno spento in breve tempo le fiamme che erano localizzate nella cucina dell’appartamento. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha fatto sì che l’incendio rimanesse contenuto al solo locale da dove era partito, presumibilmente da un televisore.

A seguito dei fumi respirati nelle prime fasi dell’incendio due persone, che all’arrivo dei soccorsi erano già all’esterno della casa, sono state trasportate dal personale sanitario del 118 all’ospedale per accertamenti.



L’intervento dei Vigili del fuoco è concluso con la messa in sicurezza del locale incendiato e di tutta l’abitazione.