Teme un'aggressione in chiesa, scappa e si ferisce

Un singolare episodio ha movimentato la giornata a Barcola dove alcune persone hanno assistito alla fuga di un religioso dalla chiesa e si sono allarmate, pensando, prendendo un abbaglio, si trattasse di un clandestino in fuga. Sulla vicenda sta cercando di fare piena luce la Polizia di Stato di Trieste, intervenuta subito a seguito di diverse chiamate giunte alla sala operativa.

Il religioso della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Trieste avrebbe notato una persona all'interno del luogo sacro. Si sarebbe subito spaventato, pensando di trovarsi di fronte a un malvivente o a un rapinatore, armato di coltello, magari intenzionato a rapinarlo. A quel punto, per mettersi in salvo, il religioso, un cittadino indiano, è scappato, tentando di scavalcare un cancello in ferro. Nel farlo è caduto e ha riportato diverse ferite, ma per fortuna pare nessuna frattura.

Sul posto sono sopraggiunte anche altre persone che hanno chiamato aiuto. Nel luogo sacro, in particolare, una persona avrebbe utilizzato un banco per la preghiera per difendersi e disarmare lo sconosciuto. Quest'ultimo non pare sia una persona pericolosa, ma un cittadino con problemi di tipo comportamentale. Il religioso ferito è stato trasportato per accertamenti in ospedale; ha riportato ferite lacero contuse.