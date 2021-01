Numeri, ma non solo, che evidenziano quanto imponente sia l'attività portata avanti da un numero sempre troppo esiguo di operatori. È tempo di bilanci per la Polizia locale di Ronchi dei Legionari, bilancio che il sindaco Livio Vecchiet definisce “ottimo, sopratutto perchè risponde all'obiettivo che l'amministrazione si è posta ormai da due anni di ricostituire questa realtà. Le nostre agenti stanno lavorando bene e godono di tutta la mia fiducia anche perchè il loro lavoro non è solo sanzionatorio, ma riguarda tutta una serie di altre attività che contribuiscono ad una perfetta erogazione dei servizi”.

Un plauso arriva anche dall'assessore, Roberto Fontanot. Di riorganizzazione parla anche la comandante, commissario Paola Trinco, che, assieme all'agente Agostina Redolfi De Zan, ha presentato i dati.

Nel corso del 2020 sono state elevate 1.010 sanzioni per sosta irregolare e, ancora, 40 per violazione del codice della strada e 21 per violazioni diverse, per un totale circa di 50mila euro, cifra ridotta rispetto agli scorsi anni e ciò per la riduzione ridotta della circolazione con il lockdown dovuto al Covid. Sempre il Covid ha impegnato gli agenti di Polizia locale in 517 controlli di persone (di cui 14 sanzionate) e 163 controlli di esercizi commerciali (di cui 2 sanzionati). Sono stati rilevati 15 incidenti (di cui 9 con feriti).

“Sembrano pochi, ma per noi è stato un risultato importante - sottolinea il comandante - perchè gli operatori hanno dovuto imparare come effettuare i rilievi in maniera corretta”.

Sono stati ritirati 2 documenti e sono stati 30 i controlli di velocità con utilizzo del telelaser, due i veicoli abbandonati e recuperati, 37 gli interventi per sicurezza urbana quali discariche abusive, abbandono rifiuti e arre in stato di degrado. Le pratiche di polizia giudiziaria sono state 33 (tra cui una denuncia per furto) e 38 le attività di videosorveglianza, tra cui anche estrazioni di immagini per altre forze di polizia, uno il trattamento sanitario assistito e ben 787 i controlli anagrafici. Ancora 70 sono state le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico, 62 le ordinanze di cantieristica (5 permanenti, 43 temporanee, 14 diverse), 6 le cessioni di fabbricato, 153 le notifiche di ospitalità per cittadini extracomunitari, 32 le determine e atti di gestione ( 9 per organizzazione interna, 25 per impegni di spesa), 58 le autorizzazioni pubblicitarie (42 permanenti, 16 temporanee), 4 le autorizzazioni per passi carrai, 15 gli oggetti smarriti e 83 per pratiche relative a servii per disabili.

Sono stati effettuati costanti controlli della zona degli impianti di base e alte zone verdi, controlli per il corretto comportamento dei possessori di cani e controlli nell'area di sosta dell'aeroporto. In questi giorni, per problemi di linea telefonica non dovuta al personale, non è attivo il trasferimento di chiamata e quindi, in caso nessuno rispondesse al numero fisso, è possibile chiamare il cellulare di servizio 320.4690240.

"Nel corso del 2020 - spiega il comandante - si è proceduto alla riorganizzazione del servizio interno e dei procedimenti in base alle competenze, ma anche alla operatività esterna. Tendiamo alla modernizzazione sia per le competenze, sia per le modalità e a formazione continua è una delle cose che facciamo quotidianamente".

Trinco spiega che nel corso dell'anno passato si è lavorato per ottenere i contributi messi a disposizione della Regione così da poter operare un restyling concreto del comando, che un anno fa è stato trasferito dalla vecchia sede di via Duca d'Aosta alla nuova sede di via Roma nell'ala appena ristrutturata del palazzo comunale (ex casa Colautti Bertogna). Con i contributi regionali sono entrati a far parte della strumentazione a disposizione della Polizia Locale un autoscanner (che deve ancora arrivare), un pre-test per l'etilometro e presto arriverà una Jeep Renegade, una nuova auto di servizio che consentirà di dismettere altri due veicoli ormai "anziani" (una vettura sarà rottamata, un'altra verrà messa a disposizione di altri degli uffici comunali) e di tenere solo una Punto Fiat già in servizio.

"E mi piacerebbe anche ripristinare il servizio degli agenti in bicicletta" dice Trinco, prima di illustrare i dati rielaborati da Redolfi De Zan. L’organico per ora resta sempre tutto al femminile con 6 operatori di polizia oltre al comandante Paola Trinco, un’ausiliaria della sosta e un’impiegata amministrativa. "Abbiamo intenzione di rafforzare l'organico, ma per ora non possiamo ancora procedere. Con l’arrivo del comandante Paola Trinco – commenta il sindaco Livio Vecchiet – abbiamo comunque coperto un vuoto che durava da alcuni anni. Ora abbiamo un Corpo soddisfacente, che consente di fare programmazione senza spirito sanzionatorio, ma con la volontà che il comando diventi punto di riferimento per i cittadini e procederemo anche all'aggiornamento del regolamento di polizia urbana. È fondamentale che la presenza dei nostri agenti venga colta dai cittadini come un segnale di maggiore sicurezza, sia in centro, sia nelle zone più periferiche".