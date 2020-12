Tempo di bilanci per la Questura di Pordenone

Tempo di bilanci anche per la Questura di Pordenone. Nel corso del 2020 sono state disposte 709 ordinanze, di cui 420 per servizi di ordine pubblico. Per la gestione di manifestazioni sono stati effettuati 51 tavoli tecnici in Questura. Sono stati potenziati i dispositivi ordinari e straordinari di vigilanza e controllo sul territorio. Infatti, in ambito provinciale ne sono stati svolti 96, rispetto agli 88 del 2019, con l’impiego complessivo di 410 pattuglie (+ 75 rispetto all’anno 2019) delle quali 280 con personale della Questura, con un incremento di 110 pattuglie rispetto all’anno precedente e 130 con personale del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” della Polizia di Stato di Padova.

Sul territorio del Comune di Pordenone sono stati effettuati 106 servizi di vigilanza e prevenzione, mentre lo scorso anno erano stati 104.

Nel corso dell'anno, alla Sala Operativa sono arrivate 12.713 chiamate, mentre gli interventi effettuatati sono stati 2.729, che hanno portato a 36 arresti, 386 denunce, 25.914 persone identificate e 12.181 veicoli controllati.

Anche nell'ambito della Divisione Polizia Anticrimine c'è stato un incremento di attività, soprattutto per quanto concerne la salvaguardia delle “fasce vulnerabili” nell'ambiente domestico. Il Questore Marco Odorisio ha emesso 55 avvisi orali, 106 rimpatri con foglio di via obbligatorio, 29 ammonimenti per atti persecutori/stalking (sette in più rispetto al 2019), 27 ammonimenti per violenza domestica (dieci in più rispetto al 2019) e quattro Divieti Accesso a Luoghi Pubblici.

Costante l’attività di contrasto nell’ambito dello spaccio degli stupefacenti, indirizzata in chiave repressiva e di prevenzione, con particolare attenzione al mondo giovanile. Gli agenti pordenonesi hanno complessivamente sequestrato 121,19 grammi di eroina, 22,76 grammi di cocaina, 81,51 grammi di hashish e 6,384 chili di marijuana. Sono state 17 le persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, di cui otto arrestate. 74, invece, le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga, 20 delle quali ancora minorenni.

L'Ufficio Passaporti ha rilasciato 4.065 documenti, mentre l'Ufficio Armi ha prodotto 849 licenze di porto di fucile (rilasciate e rinnovate), mentre 62 autorizzazioni sono state negate, revocate o sospese; i controlli esterni sono stati 64. L'Ufficio Licenze ed Esplosivi ha preso atto di 1.498 vendite di armi, mentre sono stati 32 i pdi rovvedimenti diniego, sospensioni e diffide.

Sul fronte dei locali, sono stati disposti 13 (erano stati 15 nell’anno 2019 – otto nel 2018) provvedimenti di sospensione della licenza da parte del Questore, dall'11 gennaio al 12 dicembre. A marzo e maggio, poi, è stata disposta la revoca della licenza per una sala scommesse di largo San Giovanni e per un Compro Oro.

L'Ufficio Immigrazione, invece, ha notificato 39 provvedimenti di espulsione; il Questore ha disposto cinque accompagnamenti alla frontiera e otto nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Inoltre, sono stati emessi 32 Ordini del Questore di lasciare il territorio dello Stato e sono stati revocati nove permessi di soggiorno.

Analizzando nel dettaglio le principali operazioni, a gennaio la Squadra Mobile ha disarticolato una pericolosa rete di spaccio di stupefacenti attiva in città e provincia destinata anche a minorenni. Agli arresti due cittadini italiani e obbligo di firma per un cittadino moldavo. Sempre a gennaio, il personale della Digos ha sventato un furto ai danni del negozio di abbigliamento “Blauer & Napapijri” in centro città. Recuperata l’intera refurtiva per un valore di oltre 60 mila euro, restituita ai proprietari.

A febbraio, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha arrestato un ricercato albanese per traffico internazionale di stupefacenti in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia ed emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo umbro, nell’anno 2010, in quanto coinvolto in un traffico internazionale di stupefacenti tra l’Albania, l’Olanda e l’Italia.

Ancora a febbraio, è stato arrestato un 44enne pordenonese per tentato omicidio aggravato; a seguito di una violenta lite aveva colpito al capo un uomo con una mazza da baseball.

Il 24 marzo, nell'ambito dei controlli anti-Covid, è stato arrestato 22enne per detenzione ai fini di spaccio di 4 grammi di eroina e 11 grammi di hashish. Ad aprile, fermato un 38enne trovato con 17 grammi cocaina.

A giugno, arrestato in flagranza un 61enne, cittadino rumeno residente a Pordenone, per i reati maltrattamenti in famiglia, minacce gravi aggravate e percosse.

A luglio, arrestato un 49enne cittadino italiano residente in Provincia pizzicato con 12,3 di cocaina, una riproduzione di pistola semiautomatica senza il tappo rosso, due coltelli a serramanico, un tirapugni e una bomboletta di spray urticante, insieme a 3.840 euro in banconote di diverso taglio.

A settembre, il Questore Marco Odorisio ha emesso tre Fogli di Via Obbligatori per tre anni dal Comune di Sacile nei confronti del promotore e di due attivisti della manifestazione animalista contro la Sagra dei Osei, nel corso della quale un attivista era passato alle vie di fatto con un giudice della gara canora-ornitologica, urtandolo con la spalla, facendolo rovinare a terra e procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni.

A settembre, un 29enne magrebino era stato fermato dopo che aveva cercato d'introdursi nella Base Usaf di Aviano. A ottobre, fermato un 26enne cittadino afgano richiedente asilo colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dell’operazione erano stati sequestrati 7,5 grammi di hashish e numerose banconote del taglio da 5 euro, nonché oltre 2000 file video a contenuto pedopornografico contenuti all’interno del suo smartphone.

Nella notte tra il 25 e il 26 novembre, gli agenti hanno avviato le indagini per l'omicidio di Aurelia Laurenti a Roveredo in Piano, fermando il compagno 33enne.

Sempre a novembre, arrestati quattro cittadini rumeni, ritenuti responsabili dei tentati furti ai bancomat con la tecnica 'hacker'; avevano colpito vari sportelli tra Fvg e Veneto.

Infine, il 19 dicembre sono state fermate tre ragazzine, una diciottenne e due minorenni, specializzate nei furti in abitazione, per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Nel corso dell’anno la Sezione “Catturandi” della Squadra Mobile ha arrestato 25 persone per esecuzione di altrettante condanne.