Temporale a Trieste, nuovi allagamenti

L'ondata di maltempo, attesa da previsioni per ieri sera (come da allerta meteo della Protezione civile), si è presentata questa mattina sull'area di Trieste, provocando nuovamente disagi e danni da allagamenti.

I Vigili del fuoco del comando di Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili per risolvere i problemi creati dal nubifragio, accompagnato da forte vento. Al momento sono una quarantina le richieste giunte alla sala operativa del comando e le telefonate continuano ad arrivare. In questo momento i pompieri triestini stanno operando sul territorio per risolvere problemi dati da allagamenti, alberi e rami caduti. Disagi anche per il traffico.

