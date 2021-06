Temporali e grandinate, danni in Carnia e nel Pordenonese

Tuoni, fulmini, violente grandinate, temporali e raffiche di vento. Ieri, come preannunciato dall'allerta meteo diffusa in giornata dalla Protezione Civile del Fvg, il maltempo si è abbattuto in particolare in Carnia e nel Pordenonese, creando numerosi problemi e disagi alla popolazione.



Per far fronte alle richieste di aiuto di cittadini, costretti a fare i conti con allagamenti e tetti scoperchiati, si sono attivati e resi disponibili 45 volontari della Protezione Civile di dieci comuni. Allertati dalla Sala Operativa Regionale (SOR) sono intervenuti sul territorio per far fronte anche alla caduta di alberi e rami spezzati dalle forti raffiche di vento.



Nelle foto, pubblicate su Twitter dalla Protezione Civile del Fvg, alcuni interventi a Tolmezzo e Moggio Udinese.