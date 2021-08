Temporali e raffiche di vento in Friuli: oltre 200 gli interventi

Sono circa duecento gli interventi dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia a causa del nubifragio che si è abbattuto, a partire dalle 22, tra le province di Pordenone e Udine. Sono 180 i volontari della Protezione Civile del Fvg di 40 comuni attivati dalla SOR. Molti gli alberi abbattuti dal temporale di ieri sera. Si registrano allagamenti a Pasiano di Pordenone e Porcia, alcuni edifici militari sono stati scoperchiati dal forte vento a Palmanova.



Udine: Codroipo, Tarcento, Cividale e Latisana le zone più colpite

Oltre 90 gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine nella notte, a causa del maltempo, a fronte di oltre 100 chiamate. Alle 8 di questa mattina rimanevano da smaltire altri 10 interventi sul territorio e, con l'arrivo delle prime luci dell'alba, le telefonate sono riprese numerose perché le persone, svegliandosi, hanno notato alberi e rami e altri danni sulla loro proprietà oppure sulla viabilità. La più colpita appare essere la zona del Codroipese, seguita dalle aree di Udine, del Cividalese, di Latisana, Tarcento e Buja. Il forte vento ha causato caduta alberi e rami sulla viabilità, sulle case, sulle automobili. Nessuna persona è rimasta ferita. Hanno operato, e stanno continuando a operare, i Vigili del Fuoco del Comando di Udine, dei distaccamenti di Cividale del Friuli a Gemona del Friuli, Latisana, Lignano, Codroipo e San Daniele. Frana nelle prime ore di oggi sulla ex Provinciale 41 a Trasaghis. Una squadra di Udine raggiunto il Pordenonese per dare supporto ai colleghi nel Friuli Occidentale. Sono state necessarie tre ore di lavoro da parte dei Vigili del Fuoco per rimuovere tutti gli alberi che sono caduti nella notte lungo la strada regionale 463, da San Odorico di Flaibano al bivio "Coseat", nel comune di Codroipo.



Friuli Occidentale nel mirino

Nell'Isontino



Una squadra dei Vigili del Fuoco isontini è stata inviata nella notte nella zona del Pordenone a supporto dei colleghi per i gravi danni causati dal maltempo nel Friuli Occidentale.

Interventi nella notte per #AllertameteoFVG. Sono 180 i #volontaridivalore di 40 Comuni #regioneFVG attivati dalla SOR. Molti alberi abbattuti, allagamenti a Pasiano PN e Porcia, alcuni edifici militari scoperchiati dal forte vento a #Palmanova.

La zona più colpita da quella che pare essere stata una tromba d'aria è quella compresa. Qui, dove a fine luglio una fortissima grandinata aveva danneggiato la maggior parte dei tetti delle case e delle aziende, sono volate via le coperture a protezione.da una tromba d'aria finendo sulla casa attigua. Le due famiglie residenti sono state sfollate nella notte. Nuovi, ulteriori, danni agli immobili per caduta alberi e rami. Tanti gli interventi anche a Pordenone.Numerosi interventi anche nella: nella notte sono usciti anche tutti i Vigili del Fuoco volontari per dare supporto ai Distaccamenti stabili. A Bevazzana diverse piante sono cadute su una palazzina.Venticinque gli interventi nella notte da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia e del Distaccamento di Monfalcone per caduta alberi e rami sulla carreggiata, sulle automobili, per recuperare elementi che sono volati via a causa del forte, tra cui e ringhiere e altri arredi urbani. Più colpita la zona di Gorizia e a seguire i territori di Grado e di Monfalcone, in particolare Marina Julia. Nessun ferito.