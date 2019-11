Temporali e vento forte, tanti disagi in Fvg

L'annunciata ondata di maltempo (con allerta meteo della Protezione civile) sta creando diversi problemi in regione, per temporali e vento forte. Dalle 15 a Tolmezzo il vento sta creando diversi disagi per l'area di camminamento tra due palazzi nella zona centrale. Stanno operando i Vigili del Fuoco nsieme agli agenti della Polizia Locale dell'Uti e al personale dell'Uti.

È stata messa in sicurezza l'area e disposta una linea di arginatura e raccolta delle acque con una pompa a immersione. La situazione è monitorata grazie alla squadra della Protezione Civile locale.

A Spilimbergo ci segnalano il blackout di diversi impianti semaforici oltre a caduta alberi sulla carreggiata (uno rovinato su una vettura); non ci sarebbero feriti. Pompieri al lavoro insieme ai tecnici di Enel e ai tecnici dei Comuni.

Nelle Valli del Natisone in particolare nel comune di San Leonardo, in direzione Stregna, Vigili del Fuoco al lavoro per rimozione di alberi caduti sulla carreggiata. Alberi caduti anche a lungo la salita per il Monte Zoncolan. A Clauzetto e a Vito d'Asio i pompieri sono intervenuti per liberare la viabilità da alberi caduti sulla strada che hanno reso difficoltoso il transito, se non addirittura bloccandolo. La situazione appare rientrata alle 19 di questa sera.

Allagata anche la zona di ingresso degli uffici della Polizia Locale Trieste in via Revoltella. Non è la prima volta che l'edificio è vittima di infiltrazioni.

Chiusa per caduta alberi regionale 1 della Val d'Arzino al km 67 in loc. Vito d'Asio. Divieto di transito anche ai guadi di Murlis e Rauscedo (SR PN 67 e 51) per operazioni di apertura diga di Ravedis.

L'Isonzo, alle 19, viaggia verso 7 metri a Salcano, in Slovenia. Situazione di piena ordinaria a monte anche per gli affluenti.

Caduta alberi sulla viabilità che collega Tolmezzo a Cavazzo Carnico sulla viabilità secondaria una pianta è rovinata sulla strada attenzione alle 18.