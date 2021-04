Temporali in arrivo, allerta gialla sulla pianura friulana

Una depressione in evoluzione tra la Gran Bretagna e il mare del Nord sospinge correnti sudoccidentali via via più umide e miti verso il nord Italia; tra oggi e martedì mattina passeranno sulla regione due fronti, che porteranno precipitazioni anche molto intense.

Alla luce dello scenario, la Protezione civile ha diramato un allerta meteo di livello giallo, in vigore dalle 8 di domani alle 12 di martedì 13 aprile, su Friuli Occidentale, pianura e costa friulana per i possibili effetti delle intense precipitazioni.

Ecco nel dettaglio le previsioni Osmer Arpa Fvg:

Lunedì 12: precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense, localmente molto intense sulle Prealpi. Possibili temporali. Quota neve sui 1700-2000 metri, in calo dalla sera.

Martedì 13: di notte e in mattinata residue precipitazioni, anche temporalesche, in genere abbondanti con neve fino a 500 metri circa. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno a cessare.